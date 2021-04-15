Рынок земли будет поступательно открываться и в конечном итоге на него смогут зайти нерезиденты с помощью контроля над украинскими юридическими лицами. Об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на YouTube

«Сейчас на рынке ОВГЗ наблюдается значительное участие нерезидентов в покупке государственных ценных бумаг. На пике в 2019 году это было 125 миллиардов гривен вложений в эти ОВГЗ. В конце прошлого года объем этих спекуляций снизился до 70 миллиардов гривен, сейчас в собственности нерезидентов около 100 миллиардов гривен в ОВГЗ», - рассказал экономист.

Кущ сказал, что по его мнению и аналитическим оценкам, примерно 30 миллиардов гривен средств нерезидентов, которые вложены в ОВГЗ, запаркованы под открытие рынка земли. Первая пирамида ОВГЗ в Украине появилась в конце 90-х годов, многие покупки украинских промышленных активов осуществлялись нашими будущими олигархами именно через операции с ценными бумагами.

«ОВГЗ это идеальный инструмент для легализации капиталов. Заводишь теневые деньги в покупку ОВГЗ и получаешь погашение ценных бумаг со стороны Минфина на свой счет и у тебя уже легальный капитал, легальные деньги, которые ты получил от погашения государственных ценных бумаг. Фактически, на миллиарде долларов инвестиций они зарабатывали два миллиарда долларов с учетом прибыли», - рассказал эксперт.

Кущ заявил, что получалось так, что у кого-то одалживали миллиард долларов, а за счет государственных ценных бумаг зарабатывали два миллиарда долларов. Отдавали долг, а за полученный доход покупали украинские активы: предприятия, заводы и т.д.

«То есть государство за счет своих средств помогало бандито-олигархам покупать государственные активы и становиться богатейшими людьми страны. В принципе, такая же схема происходит и сейчас. Вложились в ОВГЗ, а доходность там достаточно высокая, заработали доход и получили погашение этих ценных бумаг. Основную сумму инвестиций и доход вложили в покупку новых ценных бумаг», - резюмировал экономист.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что цены в Украине растут, потому что у нас с каждым годом становится все труднее развивать бизнес-проекты и производить товары и услуги.

Также ранее Politeka писала, что бороться с инфляцией предложения намного сложнее, чем с инфляцией спроса.