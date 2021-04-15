Украинский политолог, публицист, общественный деятель Виктор Таран в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил, что отставки Кабинета министров пока не будет
По его словам, вчера правительство рассматривало вопрос изменения в закон о Кабмине, который хотят передать в парламент.
«И там они вводят очень интересную норму. Что отставка премьер-министра наступает не тогда, когда голосует Верховная Рада, как было сейчас, и назначается и.о., а тогда, когда Верховная Рада назначит нового премьер-министра. По сути, «шмыгалисты», чувствуя, что у них земля горит, сегодня (14 апреля, - ред.) на заседании правительства вносят постановление Кабмина, изменения в закон, и передают в парламент, чтобы себя защитить от определенных вещей», - говорит Таран.
То есть, даже если Дениса Шмыгаля официально уволят, он все равно будет возглавлять правительство, утверждает политолог.
«Они это понимают и себя страхуют. Мне, честно говоря, эту экономику жалко и страну жаль, потому что в условиях военной агрессии, если эти «шмыгалисты» будут дальше управлять... Мне страшно», - сказал он.
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