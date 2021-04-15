Как известно, на открытый рынок земли прежде всего выходят физические лица. Но Алексей Кущ, эксперт и экономист, рассказал в своем блоге «Честный взгляд на экономику», что возможны изменения в законодательстве: право первенства получат юридические лица.

Кущ считает, что просто так дело с первенством физических лиц на земельном рынке не закончится. «Появятся всевозможные схемы, когда с помощью физических лиц земля будет перераспределяться в пользу конечных бенефициаров», - утверждает он. По мнению экономиста, серые лица выступят в этом деле средством, с помощью которого украинский чернозем попадет в руки западных инвестиционных фондов.

Еще один важный момент, на который Кущ обращает внимание, - это возможность иностранных банков предоставлять кредиты под залог участков земли. «Они могут их забирать потом, если кредит не погашен, себе в собственность», - рассказывает он. Пусть в теории и предполагается, что за определенный период времени земля должна быть продана, но механизмы принуждения в украинской власти отсутствуют, следовательно, на это рассчитывать не стоит. Экономист также считает, что земельная реформа проведена специально с отсутствием механизмов регулирования и защиты в этом вопросе.

Попутно эксперт проводит параллели с ломбардом, где залог, хотя и оформляют как кредит, но за ним никто не возвращается. Так вот, на основе иностранных банков в государстве и возникнут условные земельные ломбарды с кредитами, которые можно назвать сознательно невозвратными. «Маскируя под кредитование, которого на самом деле не будет, они просто через залоговые схемы будут забирать эту землю себе», - объясняет Кущ.

Напоминаем, Кущ рассказал, к чему приведет дискуссия между банками и торговыми сетями из-за снижения эквайринговой комиссии.

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