В Приватбанке отказывают в оформлении услуги "оплата частями", несмотря на хорошую кредитную историю

Как передает Politeka.net, об этом сообщил недовольный клиент банка на портале "Минфин".

По словам мужчины, он сотрудничает с банком с 2014 года и до сих пор не сталкивался с такой проблемой.

"Постоянно генерирую поступления выручки. Кредитный лимит на карточке 50 тыс грн. Время от времени пользуюсь услугой «оплата частями». Причем стараюсь закрывать раньше. Сегодня хотел купить в розетке бытовой техники на 20 тыс. Разбить на 10 месяцев. Приват отказал. Захожу в приложение, лимит на выдачу 0", - поделился мужчина.

Он отметил, что отказ был ошибочным, поскольку его кредитный рейтинг составляет 90%.

"Пишу в поддержку «почему», поддержка пишет «плохая кредитная история, начинайте брать кредиты, чтобы улучшить». Пишу "да это шутка какая-то, это не причина, прошу объективно отписать причину отказа". В ответ "мы не обязаны ничего объяснять". По сути, я как клиент, был послан", - написал недовольный клиент.

Во избежание я похожих ситуаций, в Приватбанке посоветовали мужчине активно пользоваться кредитной картой в пределах своего лимита.

"Не допускайте просрочек, активно пользуйтесь услугами Приватбанка. Так как лимиты регулярно пересматриваются и анализируются, вы можете в любой момент получить уведомление от банка, где будет указано, что лимит по услуге увеличен и вы сможете им воспользоваться", - написали сотрудники банка под отзывом мужчины.

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