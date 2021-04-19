Для того, чтобы выплатить пенсионерам, которые получают среднюю пенсию и меньше, дополнительную пенсионную выплату, необходимо потратить примерно 30 миллиардов гривен. Об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на YouTube.

«Естественно, нам будут говорить, что у государства сейчас нет денег, и будут говорить о том, что государство не может включать печатный станок и начинать эмиссию для выплаты этих денег. Но на самом деле и первое, и второе утверждение – это ложь», - сказал экономист.

Кущ рассказал, что Национальный банк на днях принял решение принимать в качестве залога по кредитам рефинансирование, которое он дает коммерческим банкам, так называемые облигации «Укравтодора».

«Рефинансирование - это чистая эмиссия, Национальный банк печатает деньги и выдает в виде кредитов коммерческим банкам. Так вот, Национальный банк готов осуществлять чистую эмиссию, но она пойдет не в пользу социально незащищенных групп населения. Она пойдет как рефинансирование под залог облигаций «Укравтодора»», - сказал эксперт.

Кущ подчеркнул, что государству не жаль вкачать десятки миллиардов напечатанных денег в «Укравтодор» и закатать их в асфальт.

«А что касается того, что у государства нет денег. У государства много денег, потому что в прошлом году министр финансов Марченко в июле досрочно выкупил у нерезидентов еврооблигации с датой погашения в 2021-2022 годах на 800 млн. долларов. Это было досрочное погашение, которое осуществлялось вне плана. Плюс в августе прошлого года он купил так называемый финансовый мусор в виде ВВП-варрантов еще на 330 миллионов долларов. Таким образом потратив на эти сомнительные операции больше миллиона долларов, а это те самые 30 миллиардов гривен, которые можно было выплатить пенсионерам в виде дополнительной пенсии», - резюмировал экономист.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что цены в Украине растут, потому что у нас с каждым годом становится все труднее развивать бизнес-проекты и производить товары и услуги.