У нас, к сожалению, нет легальной структуры предпринимательской среды, а пятьдесят процентов экономики находится в теневом секторе. Соответственно, выделяя деньги предпринимателям на помощь в период карантина, мы не понимаем, кому мы на самом деле помогаем. Об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на YouTube.

«Там (в “Дії”, - ред.) могут быть действительно предприниматели, которые на самом деле пострадали от кризиса. Например, предприниматель у которого бизнес связан с ремонтом одежды, и он остался без работы. Но там будет и огромное количество людей, которые фиктивно числятся предпринимателями, через которых просто проводятся операции по обналичиванию денег для выплат зарплат в конверте», - рассказал экономист.

Кущ сказал, что там будут люди, которым действительно нужна помощь, но там будут и люди для которых эти восемь тысяч гривен – просто дотация для очередной поездки на отдых в Египет.

«Поэтому, когда такая помощь не является концентрированной, она полностью не доходит до реальных адресатов, реальных реципиентов этой помощи, ее лучше не применять. Власть это делает, чтобы показать якобы эффективность приложения «Дія», цифровая экономика, цифровое управление государством, государство в смартфоне. На самом деле мы понимаем, что все это блеф», - сказал эксперт.

Кущ объяснил, что в такой стране, как Украина, эффективны только массированные выплаты социальной помощи именно не защищенным слоям населения. Для того, чтобы хоть как-то поднять платежеспособный спрос, который упал ниже плинтуса.

«Что нужно делать во время кризиса? Нужно выплачивать пенсионерам, которые получают среднюю пенсию и ниже, разовую выплату дополнительной пенсии. Студентам разовая выплата стипендий, нужно выплачивать дополнительную разовую выплату социально незащищенным слоям населения в размере реального прожиточного минимума. Самое главное – нужно помогать тем людям, которые заболели COVID-19», - резюмировал экономист.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что цены в Украине растут, потому что у нас с каждым годом становится все труднее развивать бизнес-проекты и производить товары и услуги.

Также ранее Politeka писала, что бороться с инфляцией предложения намного сложнее, чем с инфляцией спроса.



