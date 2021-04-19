В программе «Субъективно с Яникой Мерило» Юрий Назаров, эксперт по Smart City технологиям, заявил, что сегодняшняя украинская система государственного управления застряла в Советском Союзе, а потому нельзя ожидать скорости иномарки, ездя на тракторе.

«Вышли уже из советской системы управления, хотя работаем на ней», - говорит гость программы об Украине. Зато в пример он приводит другое постсоветское государство, Эстонию, чей опыт выхода из системы СССР можно считать отличным. Но Украина в этом плане осталась в советском прошлом.

«Мы хотим ехать, я утрирую, на Audi, но мы едем на тракторе», - прибегает эксперт к интересным сравнениям. Условная перестановка колес тоже не сделает из старого трактора иномарку. Итак, говорит Назаров, менять нужно не только колеса, а всю машину полностью, чтобы набрать другую скорость и успевать за современным миром.

Говоря о современном мире и его темпах развития, он не может не обратить внимания на постоянный рост конкуренции. В ней принимают участие не только страны, но и отдельные города, а главным объектом этой конкуренции стал сам человек. «Потому что будущее стран - это человеческие ресурсы», - объясняет Назаров.

Напоминаем, Назаров заявил, что " Дія " - это тот инструмент, который запустит необратимые процессы.