Мы превратились в мировое казино?

Об этом в программе «Чаплыга отвечает» размышляет политолог и анархист Михаил Чаплыга.

«Мы превратились в мировое казино. Казино работает очень просто: Национальный банк печатает гривну. Он подкрепляет банки, а они обращаются за рефинансом. Это делается, условно говоря, под пять процентов», - говорит анархист.

Но, по его словам, тут на сцене появляется Министерство финансов, которое говорит: а мы хотим продать облигации государственного займа. И мы их будем продавать под десять процентов. То есть в Нацбанке можно получить сто гривен под пять процентов, а у Минфина купить облигации под десять. И эти облигации гарантируются всем имуществом государства.

«Дальше происходит перекрёстное погашение, и я на ровном месте получаю пять процентов. Но никакой живой экономики во всём этом нет. В Пенсионном фонде нам говорят: вы будете получать столько-то денег. Но для этого они должны где-то крутиться. А они нигде не крутятся», - отмечает Михаил Чаплыга.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказывал об имперских амбициях Великобритании и её стремлении вернуть влияние на международной арене.

Также Чаплыга объяснил, почему он намерен баллотироваться в президенты Украины.