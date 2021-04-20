Украинский политолог, правозащитник и общественный деятель Михаил Чаплыга в своей программе «Чаплыга отвечает» рассказал, как сделать так, чтобы украинская земля осталась в Украине.
«Я в свое время выдвинул такую цитату… Если ты поддерживаешь политику уничтожения сел в угоду каким-то местным феодалам – то не удивляйся, когда в угоду транснационалам расчистят твою собственную страну от народа. Или твою страну очистят от субъектности. Потому что субъектность именно там», - говорит эксперт.
По его мнению, в Украине нужно развивать переработку аграрной продукции.
«Я не большой сторонник развития сельской самодеятельности. Но во всем мире люди занимаются тем, чтобы не сбегались в мегаполисы безземельные, потому что работы-то в мегаполисе особо и не будет. А наоборот, делают так, создают условия, чтобы людям было выгодно жить в маленьких городах, жить за городом. Соответственно, нужно развивать переработку. Что у нас сейчас лоббируют? У нас сейчас лоббируют, по сути, торговлю недрами. Нужна переработка!», - заявил Чаплыга.
Он отметил, что украинскую аграрную продукцию надо перерабатывать в Украине, а не за границей.
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«Нам нужно внутреннее потребление инфраструктуры развивать. Нам нужно заградительные пошлины ставить на то, чтобы не вывозили отсюда сырье, грубо говоря, или недра. Чтобы переработка осуществлялась здесь», - резюмировал политолог.
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