Украинская таможня может стать источником роста доходов украинского бюджета, если власть действительно сможет навести там порядок. Об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на YouTube.

«Перераспределение финансовых потоков на таможне власти нам подают как борьбу с контрабандой. На самом деле речь идет о перераспределении «смотрящих» и финансовых потоках на таможне. Мы помним о так называемой черной сотне Гройсмана, созданную для борьбы с контрабандой, даже была попытка ввести Национальную полицию в таможенные терминалы, где полиция брала под контроль электронную систему таможни», - рассказал экономист.

Кущ сказал, что на самом деле это смешно, потому что например в Европе весь документооборот находится в электронном виде. И физический контакт таможенного инспектора и компании, которая осуществляет экспортно-импортные операции, сведены к нулю. Электронный товарооборот, электронные таможенные декларации, особого места для коррупции там нет.

«Или можно взять как пример Беларусь, которая с помощью привлечения китайских инвестиций на Брестской таможне оборудовали инспекционно-досмотровый комплекс, полностью автоматизированный и оцифрованный. Представляет из себя тоннель, который может в движении сканировать товарный поезд. Проверка идет в автоматическом режиме, не останавливая товаропоток с невозможностью дать взятку», - сказал экономист.

Кущ рассказал, что в Украине тоже пытались запустить подобные небольшие технические сервисы, которые могли сканировать грузы, но так это ни к чему существенному и не привело. Неизвестно, удалось ли запустить эти сканеры в работу вообще.

"Главный индикатор борьбы с контрабандой - это рост дохода в бюджет. Если таможня собирает больше - значит борьба с контрабандой есть, если таможня собирает меньше - значит это блеф и никакой борьбы нет. Если мы посмотрим на статистику, то таможня в прошлом году собрала на несколько десятков миллиардов меньше, чем было запланировано. Конечно, это можно списать на кризис, но на самом деле у нас импорт не упал так сильно, как упали показатели таможни», - резюмировал экономист.

Напоминаем Politeka сообщала со слов Куща, что национальный банк готов осуществлять чистую эмиссию, но она пойдет не в пользу социально незащищенных групп населения.

Также ранее Кущ рассказывал, что сейчас на рынке ОВГЗ наблюдается значительное участие нерезидентов в покупке государственных ценных бумаг.