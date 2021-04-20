Есть действенный метод борьбы с контрабандой на таможне, который стоит копейки и внедряется в течении нескольких недель, а эффект идет на десятки миллиардов. Об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на YouTube

«Есть простой метод борьбы с контрабандой - это сравнение зеркальных статистических данных таможенных органов стран торговых партнеров. Нужно брать данные украинской таможни, они все есть в электронном виде и сравнивать эту электронную базу с такими же данными других стран. Все данные идут по специальным кодам товаров, то есть можно фактически при сравнении этих зеркальных статистических данных проверить до копейки, по какому товару произошло расхождение», - рассказал экономист.

Кущ сказал, что, например, товар выходящий из Китая отражается в китайской таможне, как экспорт, и должен отразиться в нашей таможне, как импорт. Но на пример в одесской таможне, как в портале, этот контейнер с товаром исчезает и материализуется где-то на седьмом километре под Одессой.

«Чтобы так не получалось, нужно вводить зеркальное сравнение статистических данных. Это можно делать в режиме онлайн. Когда-то в 2011 году я проводил исследование, с тех пор мало что изменилось, так вот расхождение статистических данных между Украиной и странами торговыми партнерами именно по таможенной статистике в некоторые периоды достигало 40%, и по сумме это было от 8 до 18 миллиардов долларов», - сказал экономист.

Кущ рассказал, что самые большие расхождения данных были именно с Китаем. Китай показывал, что он экспортировал в Украину товар на 9 миллиардов долларов, а Украина показывала, что она импортировала с Китая на 6 миллиардов долларов. То есть 3 миллиарда долларов где-то пропадали. А с европейскими таможенными структурами расхождение составляло где-то 6 миллиардов долларов. Со странами СНГ 4 миллиарда долларов.

При грубых подсчетах государство теряет до 10 миллиардов долларов в год на таможне, а это 280 миллиардов гривен, то есть ¼ часть доходной части бюджета. Это почти 70% бюджета Пенсионного фонда. За счет уничтожения этой контрабанды нашим пенсионерам можно было бы в два раза повысить пенсии. Эти деньги могли бы стать колоссальным источником инвестиций в социальный капитал экономики. Но никто не хочет этим заниматься», - резюмировал экономист.

Напоминаем Politeka сообщала со слов Куща, что национальный банк готов осуществлять чистую эмиссию, но она пойдет не в пользу социально незащищенных групп населения.

Также ранее Кущ рассказывал, что сейчас на рынке ОВГЗ наблюдается значительное участие нерезидентов в покупке государственных ценных бумаг.