Экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, нужны ли Украине кредиты от Международного валютного фонда.

Кущ напомнил, что Украина начала сотрудничать с МВФ в 2008 году.

«Это такая маркерная точка. У нас на тот момент аграрное сырье в структуре нашего экспорта не превышало 20%. И чуть меньше – тоже порядка 20% – это был экспорт товаров с высоким уровнем добавочной стоимости, то есть это промышленная продукция. Так вот начиная с 2008 года происходит постоянный рост удельного веса сельскохозяйственного сырья в структуре экспорта», - рассказал экономист.

По его словам, 2020 год тоже был «маркерным».

«То есть два маркерных года – 2008 и 2020. Почему маркерные? Потому что как две точки кризисов. Так вот, в 2020 году впервые наш аграрный экспорт в общей структуре нашего экспорта превысил 50%. То есть фактически уже больше 50% нашей продукции, которую мы продаем на внешних рынках, это фактически сельскохозяйственное сырье. Причем это даже не продукты переработки. А что касается экспорта нашей промышленной продукции с высоким уровнем добавочной стоимости, то оно как раз сократилось до 4-5%, то есть в несколько раз. Мы, получается, получили удвоение сельскохозяйственных сырьевых поставок и в несколько раз сократили поставки нашей промышленной продукции с высоким уровнем добавочной стоимости.

Таким образом, произошла с одной стороны деиндустриализация экономики, с другой стороны – произошло усиление ее сырьевой зависимости. Причем сырьевой зависимости именно в сегменте сельского хозяйства. И это все происходило на фоне так называемых реформ МВФ», - сказал Кущ.

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