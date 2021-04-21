Программа помощи малому и среднему бизнесу не может ограничиваться точечными мерами, а должна быть комплексной. Так прокомментировал решение о выплате карантинных 8 тысяч гривен ФОПам в «красных» зонах политолог Тарас Загородний в своем блоге «Тарас Загородний говорит»

«Хотя бы не закрывать предприятия, возможно, какие-то налоговые льготы, например, по НДС, чтобы поддерживать бизнес. Потому что все эти разрекламированные поддержки бизнеса через известный всем проект «Велике будівництво» в действительности – фикция», - говорит он.

Принцип его работы вызывает множество вопросов.

Политолог объясняет: «Что такое «Велике будівництво»? Это когда с работающего уже бизнеса, ФОПов и всех остальных собрали деньги в бюджет и потратили на строительство дорог. Во-первых, там всегда существуют коррупционные риски. Мы видим, цены на дороги раза в два выросли».

А дальше мы можем разобраться по цепочке: а что остается в экономике?

«А я скажу: мало что остается в экономике. Потому что строительная техника у нас, в основном, импортная. Битум, из которого делают асфальт и строительные материалы, у нас импортный – в основном, из Беларуси, и делают его из российской нефти. И даже рабочую силу компания, которая у нас выиграла тендер, привозит из Турции или Китая», - рассказывает эксперт.

В стране остаются просто копейки, на которых сложно развиваться и укреплять экономику.

«Какой смысл тогда затевать это «Велике будівництво», если мы не ставим комплексную программу, например, возрождения целого кластера машиностроения? Давайте инвестируем деньги, чтобы украинские предприятия по машиностроению, например, Кременчугский «Дормаш» имел приоритет. Чтобы они могли расширять рынки сбыта. Или, например, давать возможность нефтеперерабатывающим заводам приоритет, чтобы они производили битум из нефти – для того, чтобы была переработка», - резюмирует политолог.

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