Привлечение инвесторов из стран Персидского залива открывает огромные возможности для Украины как в геополитике, так и в экономике. Об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на YouTube

«Если мы говорим о третичном секторе экономики, то возможно участие арабских инвесторов в создании в Украине страховой медицины, для этого нужна крупная страховая компания с резервным капиталом около миллиарда долларов и возможностью привлечения ресурсов для покрытия кассовых разрывов на первые годы существования на уровне 2-3 миллиардов долларов», - сказал экономист.

Кущ рассказал, что мы могли бы запустить этот колоссальный проект страховой медицины в Украине, помимо этого арабские инвесторы давно зондируют почву в Украине для открытия исламского банка, который очень отличается от общепринятых европейских банков.

«В исламском банке нет понятия процентов как по кредиту, так и по депозиту, а есть доля в прибыли. Арабы уже давно хотят открыть в Украине свой исламский банк для того, чтобы обслуживать своих клиентов. В свою очередь мы могли бы предложить больше, своеобразный международный финансовый центр с учетом специфики исламского банкинга», - сказал экономист.

Кущ предположил, что в Украине могли бы функционировать исламские банки без привлечения денег от наших физических лиц. Сделать такой анклав в виде исламского банковского сити, который получил бы звено с европейской банковской системой через Украину.

«Понятно, что ни одного из этих проектов в портфолио нашего нового фонда Национальных инвестиций нет и я уверен, что они там и не появятся. Уже сейчас нужно понимать, что практически ничего не получится из этой затеи. Надо расшифровать слово «почти» - я думаю, что главная задача фонда Национальных инвестиций – это продажа украинских земель сельскохозяйственного назначения арабским инвесторам из стран Персидского залива», - резюмировал экономист.

Напоминаем Politeka сообщала со слов Куща, что Национальный Банк готов осуществлять чистую эмиссию, но она пойдет не в пользу социально незащищенных групп населения.

Также ранее Кущ рассказывал, что сейчас на рынке ОВГЗ наблюдается значительное участие нерезидентов в покупке государственных ценных бумаг.