Информация о том, что турки возможно скоро станут собственниками «Мотор Сичи» появилась после визита Зеленского в Турцию. Об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на YouTube.

«Эта информация крайне негативная. Особенно после новости о национализации «Мотор Сичи» появилась надежда о создании Украиной авиакосмического кластера, который позволил бы объединить потенциал «Южмаша» и «Мотор Сичи», туда бы влились государственные инвестиции и заказы», - сказал экономист.

Кущ рассказал, что мы сначала начнем выпускать авиационно-космическую технику для себя, а потом выйдем на мировые рынки и таким образом восстановим космическую авиационную славу своей страны, потому что мы страна таких людей как Королев и нам есть чем гордится.

«Ходит информация, что «Мотор Сич» отдадут туркам для производства двигателей к беспилотникам «Байрактар». Нам могут рассказывать, что эти беспилотники будут делать для нас, но если турки будут контролировать это предприятие, то они сами будут распоряжаться, кому и сколько их продавать», - сказал экономист.

Кущ предположил, что если у Турции изменится отношения с Россией и они опять начнут сотрудничать, то никакую продукцию с «Мотор Сичи» Украина уже получить не сможет. Фактически это означает утрату этого предприятия, а забрать его обратно уже не получится, потому что наша власть не настолько субъектная, чтобы играть в такие геополитические игры.

«Если «Мотор Сич» будет действительно продана Турции, это будет означать, что можно поставить крест на создании украинского авиакосмического кластера. Я бы хотел предложить нашим чиновникам поехать в Турцию и купить 50% акций турецкой государственной компании, которая выпускает оборонную продукцию, они бы получили отворот поворот», - резюмировал экономист.

Напоминаем Politeka сообщала со слов Куща, что национальный банк готов осуществлять чистую эмиссию, но она пойдет не в пользу социально незащищенных групп населения.

Также ранее Кущ рассказывал, что сейчас на рынке ОВГЗ наблюдается значительное участие нерезидентов в покупке государственных ценных бумаг.