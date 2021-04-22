Тот потенциал, который Украина имеет в аграрной и промышленной сфере сейчас, можно легко потерять, если власть и дальше будет некомпетентно решать экономические вопросы.

Об этом заявил в своем блоге «Честный взгляд на экономику» эксперт и экономист Алексей Кущ.

«Если посмотреть на структуру турецкого экспорта 30 лет назад, она была очень похожа на нашу сегодняшнюю», - утверждает ведущий. Поэтому вполне можно представить, чтобы сейчас к власти в Украине пришли действительно профессионалы экономической области, создали соответствующие инструменты и привлекли инвестиции, а значит, украинское производство вышло бы на высокий уровень добавленной стоимости.

Словом, чтобы произошло все то, что сделали в Турции раньше. Кущ отмечает, что сегодня эта страна довольно успешная в экономическом плане, она поставляет больше всего электротехники в Европу, а уровень добавленной стоимости на ее продукции для экспорта довольно высок. В таком случае даже сложно представить, что еще в 1980-х годах она занималась только экспортом сырья сельского хозяйства.

«Турция просто так на свой рынок не пускает», - предупреждает Кущ. Вообще политика государства в этом плане довольно жесткая. Так, продавать свою национальную продукцию на рынке Турции можно только в своем супермаркете и никак иначе. «Нужно строить завод, который будет производить свою продукцию», - отмечает экономист и добавляет, что рабочие места на нем займут турки, налоги - тоже в бюджет Турции и в таком случае это будут турецкие товары.

Сейчас же это государство занимается активным развитием других отраслей промышленности и не в последнюю очередь благодаря технологическим индустриальным паркам. В частности, Турция проявляет активные намерения исследовать космос и занять ведущее место в мире по этому делу. Так, турки уже имеют авиакосмическое агентство и сильно приблизились к строительству своего ракетоносителя и вертолета.

«Украина должна создавать свою программу развития, которая позволит через 20 лет создать свой новый тип экономической системы», - утверждает Кущ, напоминая об опыте Турции, что начинала с той же точки. Тем не менее, экономист предостерегает от заключения соглашения с Турцией о свободной торговле, ведь в таком случае изменится лишь то, что на рынок Украины придет масса дешевых турецких товаров. «В связи с чем инвесторы не захотят приходить в Украину», - предупреждает он.

Напоминаем, Кущ рассказал о возможном участии арабских инвесторов в создании в Украине страховой медицины.

Ранее Politeka сообщала о том, что по оценкам Куща украинский национальный бизнес является крупнейшим инвестором.



