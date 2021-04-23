Космическая, авиационная и атомная отрасли: можно ли их развить в Украине самостоятельно или с участием инвесторов с Запада и стоит ли вообще этим заниматься?
На эти вопросы ответил политолог Руслан Бизяев в программе «Развилка».
Эксперт комментирует ситуацию с каждой отраслью отдельно. Прежде всего, он говорит о космической, за которой сегодня будущее и которая не устареет со временем. «Кто выиграет битву за космос, тот фактически выиграет битву за Землю», - объясняет Бизяев. Так же необходимым он считает развитие атомной энергетики, но и напоминает о конфликтной ситуации между «Росатомом» и «Вестинхаусом».
Проблемы есть и с авиационной промышленностью, в частности с «Антоновым», которым нужно немедленно заняться, чтобы остаться на этом рынке. «Авиационной промышленности сейчас предстоит перераспределение рынка», - объясняет Бизяев и добавляет, что это касается не только пандемии. Попутно он напоминает о национализации «Мотор Сич», целью чего было изготовление двигателей для «Байрактаров». Но политолог сомневается в том, что Украина получит необходимые технологии.
«Сколько стран могут позволить себе разработку истребителя пятого-шестого поколений?», - спрашивает он и тут же отвечает, что таких на самом деле не так уж и много. В пример Бизяев приводит технологически развитую Северную Корею, которая недавно дошла только до истребителей четвертого поколения.
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Напоминаем, Бизяев рассказал, что пандемия коронавируса серьезным образом нарушила баланс в Европе.
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