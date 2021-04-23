Население не может оплатить коммунальные услуги, долги постоянно растут, а вдобавок к этому Кабмин своим новым законопроектом еще и поставил дополнительные условия предоставления субсидий.
Об этом рассказала в программе «Суть событий» журналистка Любовь Завальнюк, а также назвала сумму, которую за коммунальные услуги уже задолжали украинцы.
Оценивая ситуацию в стране с ценами на коммунальные услуги, задолженностями и новыми ограничениями для субсидий, Завальнюк прибегает к иронии в сторону власти. «Им кажется, что у нас на руках миллиарды гривен, которые мы обязаны вложить в оплату коммунальных услуг», - говорит она. Мол, государство переоценивает платежеспособность своего населения, ведь сумма долгов растет не из-за жадности.
Журналистка сообщает данные, которые предоставил Олег Попенко, эксперт энергетического рынка: на 26,6 млрд гривен выросла сумма долга за коммунальные услуги с октября прошлого года по февраль этого, но за аналогичный период в прошлом году эта сумма увеличилась лишь на 5 млрд. Следовательно, рост долга ускорился не менее, чем в 5 раз. Если к этому прибавить и отмену субсидий, то последствия будут еще серьезнее. «По словам Попенко, до конца этого года долги по коммуналке вырастут до 90 миллиардов гривен», - отмечает Завальнюк.
Она также рассказывает о решении Министерства юстиции по поводу блокирования счетов должников и списания долгов автоматически, что когда-то касалось только алиментов.
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Напоминаем, Завальнюк рассказала об осложнениях процедуры получения субсидий.
Ранее Politeka сообщала о том, какие новые жесткие меры будут применяться к должникам за коммунальные услуги.