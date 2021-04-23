Визит Зеленского в Турцию закончился подписаниям незначительных меморандумов. Об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на YouTube.

«Сразу после окончания визита, министр иностранных дел Турции сделал заявление, что в российско-украинском конфликте они не поддерживают ни одну из сторон. Это заявление стало похожим на холодный душ. При этом недавно был запущен турецкий поток, который будет транспортировать российский газ по дну Черного моря в южную Европу», сообщил он.

Кущ рассказал, что перед этим Турция запустила еще и голубой поток, который тоже транспортирует газ в Европу. И планирует запустить газопровод «TANAP» - трансанатолийский газопровод, который будет поставлять азербайджанский газ в Европу.

«Задача Турции – превратиться в южно-европейский газовый хаб. Точно такая же задача стоит и у Польши, она хочет превратиться в восточно-европейский газовый хаб, и такая же задача у Германии, которая хочет стать осевым европейским газовым хабом. А самое поразительное, что Украина, которая имеет самые уникальные возможности по транспортировке газа, их упустила – это надо уметь», - поразился эксперт.

Кущ резюмировал, что при этом Турция, не имея таких возможностей как у нас, уже построила вторую ветку газопровода для транспортировки российского газа еще и активно участвует в проекте транспортировки азербайджанского газа.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что национальный банк готов осуществлять чистую эмиссию, но она пойдет не в пользу социально незащищенных групп населения.

Также ранее Кущ рассказывал, что сейчас на рынке ОВГЗ наблюдается значительное участие нерезидентов в покупке государственных ценных бумаг.