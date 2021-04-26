Соответствует ли украинское руководство тем задачам, которые стоят перед ним?

Ситуацию в программе Руслана Бизяева «Культ личности» комментирует глава ОО «Защита и помощь» и партии «Сила нации» Андрей Пелюховский.

«Чтобы создавать, нужно понимать, что ты делаешь, нужно обладать какими-то знаниями. К сожалению, нынешнее руководство Украины не имеет ни знаний, ни интуиции, ни опыта. Люди доверили свою судьбу непрофессионалам, недополитикам. Политики и бизнесмены должны осознать: свои должности и собственность они имеют только до тех пор, пока существует Украина», - считает гость программы.

По его мнению, страна стоит на пороге катастрофы. Будет ли этой осенью война? Пелюховский уверен, что да.

«Вчера Путин подготовил площадку, чтобы уменьшить сопротивление украинцев, когда Россия осенью вторгнется сюда – а она вторгнется. Мои знакомые россияне жалуются, что там всё очень плохо: экономика развалена, даже военным и силовикам в последний раз повышали зарплаты только в 2012 году перед выборами. А вчера Путин стремился показать украинцам, что он всё делает для своего народа, а наше руководство – не делает. Теперь многие говорят: хорошо бы жить в России, Путин обо всех вопросах заботится», - говорит Андрей Пелюховский.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказывал об у г розах в адрес общественных активистов.