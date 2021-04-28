Если кремлёвские элиты по-прежнему будут управлять Россией, но Путина уже не будет у власти – оставят ли тогда Украину в покое?
Положение дел в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует мыслитель, общественный деятель, философ, футуролог, юрист Алексей Толкачёв.
«Я думаю, Россия без Путина вполне может оставить Украину в покое, но Крым не отдаст. А вот Донбасс быстро вернётся. Смешно полагать, что на территории нескольких районов двух областей Украины существует отдельный народ. А война – удовольствие очень дорогостоящее. Глупо предполагать, что несколько районов могут оплачивать боевые действия против огромной Украины», - считает гость программы.
По его мнению, очевидно, что и деньги Резервного фонда России, и деньги от продажи нефти, и поступления от российских налогоплательщиков, по выражению Толкачёва, смывались в унитаз на Донбассе. Задача состояла в том, чтобы потешить кремлёвское величие и хоть на миг создать впечатление, что Россия держит Украину на крючке.
«На деле, как ни странно, украинская экономика не рухнула. Мы живём дальше, и даже пытаемся привлекать инвестиции, и провели президентские выборы. Но в Кремле никак не угомонятся, и сквозь свои бойницы даже видят у нас нацизм», - резюмирует Алексей Толкачёв.
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Ранее, как сообщала Politeka, он утверждал, что для того, чтобы в Украине таланты могли развиваться и достигать успеха, необходимо изменить всё общество.
Также, по мнению Толкачёва, украинская власть оказалась не готова к новой волне пандемии коронавируса.