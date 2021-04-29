В программе Руслана Бизяева «Культ Личности» политолог Кость Бондаренко рассказал, что причиной тарифного Майдана 2010 года стал налоговый кодекс и отчаяние людей, чьи интересы он затронул.

Эксперт напоминает, что в ноябре 2010 года в Украине начался тарифный Майдан. Учитывая причины протеста людей, его называют еще налоговым. «Это движение малого и среднего бизнеса против нового налогового кодекса», - объясняет Бондаренко.

Так, кодекс затронул интересы тех украинцев, которые были на едином налоге. С одной стороны, люди на Майдан вышли от отчаяния, с другой - по разнарядке. Бондаренко делится собственным опытом: его родственница призналась, что оказалась на Майдане потому, что ее, как и многих других, туда просто привезли.

Так, за присутствие на протестах и ​​митингах тогда людям платили, хотя сейчас эти средства и совсем не значительны, например, 100 гривен. «Начали ходить упорные слухи, что некоторые люди из правительства специально даже стимулируют этот Майдан, подвозят деньги на этот Майдан», - рассказывает политолог.

Он утверждает, что Майдан 2010 года собрался как протест против власти в лицах Азарова и Тигипко, ведь первый был главой правительства, а второй - скорее олицетворением. Так, Майдан собрали для того, чтобы сместить эти лица с их должностей. «Чтобы в конце концов заставить Януковича свергнуть Азарова, отправить в отставку Азарова», - объясняет Бондаренко.

Напоминаем, Бондаренко рассказал о своем уходе из политики.

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