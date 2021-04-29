Экономист Алексей Кущ в программе Михаила Чаплыги «Скажи-ка, дядя» рассказал, почему Украина не развивается.

«Вот в Украине проблема в чем? Что мы думаем, как Россия будет сгибаться под санкциями, но мы не даем главный ответ на главный вопрос – а почему мы без санкций не можем эффективно развиваться? Вот у нас же нет никаких санкций», - говорит эксперт.

По его словам, сейчас происходит «РНБОнизация» страны.

«Мы вроде бы как движемся в Евросоюз, в НАТО… У нас с Европой соглашение о зоне свободной торговли, на нас никто санкций не накладывал, ну, кроме России, но они там особо на нас не действуют… Ну а где развитие? Где динамика?», - возмутился Кущ.

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Он подчеркнул, что все механизмы управления страной очень похожи на советские механизмы, потому что «избиратель должен быть или сытый, или хорошо напуганный».

«Та же идеология, лишение гражданства и все остальное. Когда это все началось, вот эта идеологическая вакханалия, я сразу вспомнил вот эти последние годы советского союза. И я ужаснулся, потому что я прекрасно помню, чем в Советском союзе это закончилось. Потому что когда ты начинаешь обволакивать все в идеологию – культуру, язык и все остальное… Когда ты это не обволакиваешь в идеологию – оно популярно, люди этим интересуются. Как только ты начинаешь загонять в официоз, в идеологию – все, оно отвращает», - утверждает финансовый аналитик.

По его мнению, идеология помогает власти грабить страну.

«Они же должны как-то прикрывать эту пустоту. Они ж не могут сказать: «Мы вот ничего не делаем, страна не развивается, и это происходит просто так». Они должны сказать: «Это идеология, это серьезно», - сказал Кущ.

Ранее Politeka сообщала, что Романенко считает, что за тридцать лет независимости Украины сейчас от США ощущается наибольшая поддержка.

Также Politeka сообщала, что Бизяев подсчитал, во сколько война в Донбассе обходится Украине.