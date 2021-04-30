Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай. ua рассказала о программе поддержки безработных украинцев из малообеспеченных семей, которую планируют ввести с января 2022 года и объяснила, как она будет работать.

«Кабинет министров одобрил механизм предоставления беспроцентных кредитов на открытие бизнеса. Ожидается, что он начнет работать с января 2022 года. Соответствующий документ опубликован на правительственном портале. Помощь предназначена безработным членам малообеспеченных семей на приобретение оборудования и материалов для открытия своего бизнеса. Она будет беспроцентной, но ее необходимо вернуть через три года», - рассказала Котенкова.

Журналистка отметила, что размер помощи составит 15 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года, в котором принимается решение о ее предоставлении. С 1 декабря 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6 500 грн, и, соответственно, с января 2022 года по программе смогут выделить до 97 500 грн.

«Безработных сейчас много, и государству нужно таким людям платить, так как предложить то нечего, с работой напряженка. И власть решила, если помочь человеку перейти в статус самозанятого, то он сможет и себя обеспечить, еще и новые рабочие места создать. И все вроде бы хорошо, но не все так просто. По 100 тысяч дадут не всем», - заявила Котенкова.

Она объяснила, что для этого понадобится подать заявление, бизнес-план и справку об отсутствии судимости в центр занятости или через веб-портал электронных услуг. В заявлении также указывается о наличии или отсутствии финансовых обязательств, которые превышают сумму помощи и задолженности по их погашению. Рассматривать заявление будет специальная комиссия, в ее состав войдут представители местного Центра занятости, органа соцзащиты, местной власти, налоговой, профсоюзов и объединений работодателей.

«Эта комиссия будет в том числе анализировать представленный бизнес-план. И если дали добро, получатель должен за 30 дней зарегистрировать ФОП. Помощь выдается сроком на три года и должна быть возвращена одним платежом в течение 30 дней после окончания срока или периодическими платежами на протяжении 3 лет по предварительному согласованию с центром занятости» - разъяснила Котенкова.

Ранее Politeka сообщала, что Котенкова заявила, что половина населения Украины живет от зарплаты до зарплаты.