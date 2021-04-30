Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала о программе поддержки безработных украинцев из малообеспеченных семей, которую планируют ввести с января 2022 года и объяснила, как она будет работать.
«Кабинет министров одобрил механизм предоставления беспроцентных кредитов на открытие бизнеса. Ожидается, что он начнет работать с января 2022 года. Соответствующий документ опубликован на правительственном портале. Помощь предназначена безработным членам малообеспеченных семей на приобретение оборудования и материалов для открытия своего бизнеса. Она будет беспроцентной, но ее необходимо вернуть через три года», - рассказала Котенкова.
Журналистка отметила, что размер помощи составит 15 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года, в котором принимается решение о ее предоставлении. С 1 декабря 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6 500 грн, и, соответственно, с января 2022 года по программе смогут выделить до 97 500 грн.
«Безработных сейчас много, и государству нужно таким людям платить, так как предложить то нечего, с работой напряженка. И власть решила, если помочь человеку перейти в статус самозанятого, то он сможет и себя обеспечить, еще и новые рабочие места создать. И все вроде бы хорошо, но не все так просто. По 100 тысяч дадут не всем», - заявила Котенкова.
Она объяснила, что для этого понадобится подать заявление, бизнес-план и справку об отсутствии судимости в центр занятости или через веб-портал электронных услуг. В заявлении также указывается о наличии или отсутствии финансовых обязательств, которые превышают сумму помощи и задолженности по их погашению. Рассматривать заявление будет специальная комиссия, в ее состав войдут представители местного Центра занятости, органа соцзащиты, местной власти, налоговой, профсоюзов и объединений работодателей.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Дочь Ольги Сумской оказалась с подругой в неожиданном месте: «Как вас туда занесло?»
Звезда «Евровидения» Кончита Вурст в женском купальнике показала, в чем проведет лето: «Так противно…»
Грозовая стихия накроет Украину: погода резко испортится уже в апреле, прогноз
"Тайная жена" Олега Винника ослепила улыбкой в обнимку с малышом: "Наконец-то вы сделали этот шаг"
«Эта комиссия будет в том числе анализировать представленный бизнес-план. И если дали добро, получатель должен за 30 дней зарегистрировать ФОП. Помощь выдается сроком на три года и должна быть возвращена одним платежом в течение 30 дней после окончания срока или периодическими платежами на протяжении 3 лет по предварительному согласованию с центром занятости» - разъяснила Котенкова.
Ранее Politeka сообщала, что Котенкова заявила, что половина населения Украины живет от зарплаты до зарплаты.
Напомним, она также рассказала, ждет ли украинцев жесткий карантин на Пасху.