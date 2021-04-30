Вскоре в Украине ожидается принятие закона об аресте квартир за долги по коммуналке. Но украинцы – народ не очень терпеливый, и вряд ли смиренно вынесут это. Может ли дело дойти до сопротивления, в том числе до уличных боёв с коллекторами?

На этот вопрос в программе «Развилка» отвечает политолог Руслан Бизяев.

«Да, ситуация крайне тяжёлая. С одной стороны, МВФ требует, чтобы были сокращены расходы бюджета и монетизированы социальные льготы. Кабмин уже одобрил монетизацию льгот. Следующий шаг – это введение ответственности за то, что у тебя есть какие-то долги. Отвечать за долги придётся в том числе и своим имуществом», - говорит политолог.

Хватит ли Верховной Раде понимания, что на этом вопросе можно серьёзно поскользнуться? Бизяев не берётся однозначно ответить на это. По его словам, там сидят достаточно непредсказуемые люди. В результате народ может осенью 2021 года, или даже раньше, выйти на Майдан.

«Когда речь заходит о каких-то политических вопросах, общество делится: кто-то за, кто-то против. Здесь возможно большое разнообразие. Но в экономических вопросах политические оппоненты могут объединяться. А риск потерять квартиру за коммунальные долги объединит всех», - считает Руслан Бизяев.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказывал о российской концепции «Большой Евразии», которую Москва реализует в том числе и на Донбассе.

Также Бизяев раскрыл подробности утверждения Адольфом Гитлером концепции войны.



