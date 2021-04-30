Политический обозреватель, эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, как Украина отреагирует на признание рядом стран геноцида армян и как это повлияет на отношения с Турцией.

«В прошлом году в стратегию национальной безопасности был внесен пункт о том, что Азербайджан является стратегическим партнером Украины. Таким образом мы фактически попытались в этом конфликте занять позицию одной из сторон, это неправильно. В международной политике так делается крайне редко, тем более в этом десятилетии, когда все балансируют», - говорит эксперт.

По его словам, Израиль балансирует между США и Китаем, а Европейский союз находится в процессе балансировки между администрацией Байдена – Блинкена и Китаем – Россией.

«Великобритания, пытаясь субъективизироваться в качестве новой империи, тоже вынуждена балансировать. И только мы живем в старых идеологических и политических догмах, выбирая постоянно одну сторону конфликта, при этом игнорируя не только вторую часть вопроса, не только обратную сторону медали, но и в первую очередь свои национальные интересы», - сказал Бизяев.

Также он рассказал о главной экономической проблеме Турции.

«Всеобщий локдаун, который у них ввели несколько дней назад, очень сильно ударит по экономике Турции. И это не первый удар по турецкой экономике в этом году. Фактически Турция оказалась на развилке. С одной стороны Борис Джонсон, с другой стороны Владимир Путин. Вот эта балансировка и будет определять позицию Турции… Так они будут балансировать, пока все-таки в конце концов баланс одной из сил не окажется решающим. Далеко, я думаю, не в этом году Турция все-таки определится, с кем она – с умным или с красивым», - резюмировал эксперт.

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