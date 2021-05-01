Украинцам всё труднее будет получить субсидию, так как в стране усилили требования для их предоставления

С сегодняшнего дня начинают действовать новые правила назначения субсидий. О том, кто больше не сможет на них претендовать рассказал замдиректор Департамента социальной политики Киевской городской государственной администрации (КГГ) Максим Бученко в эфире украинского телеканала, пишет "Слово и Дило".

Чиновник обратил внимание, что в первую очередь субсидии предназначены для социально незащищенных слоев населения Украины, а те украинцы, которые скупают валюту на сумму от 50 тыс. грн или приобретают автомобиль, не смогут претендовать на помощь.

"Субсидий не избавляют. Имеется в виду, что если у гражданина есть определенная сумма средств, за которую он покупает ту же валюту, то вопрос, почему они требуют помощи от государтва, а не идут платить за коммунальные услуги? ... Если купили автомобиль более миллиона гривен, а при этом говорят, что не могут заплатить за коммунальные услуги – это социально несправедливо", – отметил он.

Также Бученко сообщил, что в доход будут учитывать заработок от банковских депозитов, будут изучать, кто ездил за границу, покупал валюту или банковские металлы.

Ко всему прочему, чиновник рассказал, скольких людей лишат субсидии.

"Если брать по Киеву, то у нас с 100000 граждан, которые сегодня пользуются... Будут 99,9 тысячи граждан, которые будут пользоваться. Другие – 0,1%, не получат", – объяснил он.

Напомним, украинцев предупредили, кого оставят без помощи по новым правилам с 1 мая: "субсидию не дадут".

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