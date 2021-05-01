В ПриватБанке отказывают клиентам в пользовании личными средствами

Как передает Politeka.net, об этом сообщил клиент банка на портале "Минфин".

По его словам, он уже не один год является клиентом ПриватБанка, но подобное произошло с ним впервые.

"Веду предпринимательскую деятельность, все в рамках закона. Уплачиваю все налоги. Хотел воспользоваться своими заработанными средствами, после уплаты налогов. И что вы думаете? Оказывается я не имею права! Получил от банка запрос о происхождении средств", - рассказал клиент.

Мужчина отметил, что подал все, что было запрошенные документы и пояснения, но все равно получил отказ.

"Написали, что требуется дополнительная информация. Снова написал и подал. Этот банк рассматривал мою заявку 5 рабочих дней, а регламент у них 3! И что в ответ снова тот же запрос!!! Я спрашиваю о конкретизации, а мне «специалист» тупо пересылает одно и то же сообщение!!! Что мне делать? Как работать??? И так этот карантин без работы оставил, так еще и банк не разрешает пользоваться своими средствами!", - подытожил недовольный клиент.

Сотрудники ПриватБанка уже отреагировали на жалобу и пообещали разобраться.

"Идем в личные сообщения, чтобы уточнить информацию и подробно рассмотреть ситуацию", - говорится в ответе банка.

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