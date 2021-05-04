Украинцам готовят новую реформу с налогами и обещают возвращать часть денег от уплаченных с доходов налогов, но вместо этого скорее всего сократят социальную помощь и уменьшат субсидии
По словам нардепа, главная суть реформы в том, чтобы привести систему налогообложения домохозяйств на уровень с упрощенной, но без необходимости в регистрации. А государство в конце года вернет часть налогов тем домохозяйствам, доходы которых в расчете на каждого члена семьи не дотягивает до прожиточного минимума. Украинцам планируют возвращать НДФЛ с депозитов, заработной платы, социальной помощи, дивидендов и тому подобное.
По словам Третьяковой, 40% домохозяйств Сейчас на игле коммунальных субсидий. А могли бы вернуть переплаченный НДФЛ на себестоимость содержания каждого члена домохозяйства, не забирая этот налог через чиновничью систему и управления социальной защиты населения.
Возврат части уплаченного налога позволит украинцам иметь больше денег на руках. Вместе с этим, реформа поможет государству сократить субсидии и социальные пособия, которые выплачиваются, в том числе, по налогам, поступающим в бюджет.
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"Если мы возвращаем людям их налоги, то, в частности, исчезает необходимость платить им субсидии. И тут мы начинаем считать. У нас около 300 млрд гривен НДФЛ, смотрим как он распределяется, сколько его нужно будет возвращать. И если мы семьям возвращаем с дохода, то, во-первых, это большой стимул, чтобы показать большую заработную плату", - добавила Третьякова.
Реформу будут внедрять на добровольной основе. Не хочешь вернуть свои налоги, тогда не декларуйся. Хочешь регистрироваться в фискальных органах, организовывай ФЛП.
Кстати, в той модели, которую предлагают украинцам, есть такая интересная вещь как предекларирование. Чтобы домохозяйство и его председатель составили и подали декларацию, налоговая инспекция должна предоставить им предекларацію и информацию о тех уплачены НДФЛ, которые у него были забраны налоговым агентом. Поэтому это будет не так трудно, этот формат мы отработаем. Пока есть вопросы по банкам, которые ведут учет, но не предоставляют налоговой информацию об уплаченных с депозитов НДФЛ по каждому вкладчику.
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