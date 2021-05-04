Пенсии украинцы будут получать по-новому
Так, с 1 сентября 2021 года в Украине практически все выплаты пенсионерам будут начислять на банковские карты. Домой деньги будут доставлять только нескольким категориям граждан, передает ТСН.
Такое решение связано с тем, что "Укрпочта" подняла тарифы на доставку. За последние два года плату увеличили почти вдвое. С апреля 2021 года почтовый оператор начал получать за доставку пенсий в городах 1,3% от выплат, в селах - 2,65%.
По прежнему получать пенсии на дому и после 1 сентября смогут:
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- люди с инвалидностью первой группы;
- маломобильные;
- старше 80 лет;
- те, кто вместо пенсии получает соцпомощь.
Остальным необходимо заключить договор с банком и получать пенсии на карту. Для этого до 1 сентября нужно выбрать банк для получения пенсии. Если пенсионеры этого не сделают, то за них все решит государство.
Чтобы выбрать банк для выплаты пенсий, нужно обратиться в банковское учреждение и оформить счет, а далее информация о счете автоматически поступает в орган, который обеспечивает выплату.
Пенсионный фонд планирует к осени провести конкурс, кто мог бы еще доставлять пенсии.
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