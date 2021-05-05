Цены на газ для населения существенно снижаться не будут, а заявления главы “Нафтогаза” Юрия Витренко о желании снизить тарифы - просто разговоры.

Об этом сказал экономист Виктор Скаршевский в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.

“Цены на газ снижаться не будут. Но Юрий Витренко все-таки сказал, что он хочет снизить тарифы. Сразу, в первый день своего назначения. Правда, я посмотрел за счет чего и каким образом и понял, что это просто разговор. Почему я утверждаю, что цены на газ для населения снижаться не будут. Во всяком случае, существенного снижения не произойдет. Юрий Витренко говорил, что надо больше добывать газа “Укргаздобыче”, чтобы можно было его продавать, в том числе - населению”, - сказал Виктор Скаршевский.

Он отметил, что когда Юрий Витренко работал в “Нафтогазе” - он отвечал за увеличение добычи газа в “Укргаздобыче”. Так, согласно плану 2016 года, к 2020 году Украина должна была добывать 20 млрд кубометров газа, тогда как она добыла 14 млрд кубометров в 2020 году, что на 500 млн кубометров меньше, чем в 2015 году.

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