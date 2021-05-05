Смена руководства в «Нафтогазе» не могла не сказаться на отношениях с США и странами Большой семёрки. Но какой именно была эта реакция?

Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует экономист, эксперт института Growford, советник Комитета по вопросам экономического развития Виктор Скаршевский.

«Представители западных партнёров только напомнили, что нужно уважать принципы корпоративного управления. Послы вообще почти никогда не выражаются напрямую, но, когда есть реакция Госдепартамента США и послов Большой семёрки – это значит, что их что-то задело. Скорее всего, смещение Коболева не было согласовано с послами G7, или их не предупредили», - считает экономист.

Впрочем, по его мнению, это вряд ли повлияет на получение Украиной очередного транша от МВФ – его не дадут в любом случае. Эта международная организация даёт транши не тогда, когда выполнены какие-то условия, а тогда, когда хочет их дать – либо по экономическим причинам, либо по политическим. Такие политические причины не имеют отношения к бюджету, финансам и тому подобным вопросам.

«До сентября транша точно не будет. Но в этом году Украина вообще не нуждается в траншах МВФ. Да, мы можем получить полтора-два миллиарда долларов, но эти деньги Украину не спасут, а мы можем перекредитоваться. Конечно, это не значит, что нам не нужно уменьшать государственный долг и делать реструктуризацию», - говорит Виктор Скаршевский.

Ранее, как сообщает Politeka , он рассказывал об обязательствах, которые международные соглашения возлагают на Кабмин в сфере ЖКХ.