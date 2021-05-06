29 апреля Андрей Коболев был отправлен в отставку. По мнению многих экспертов, увольнение Коболева может принести изменения в работу Нефтегаза и даже снизить тарифы
Политолог Руслан Бортник в своем блоге рассказал, повлияет ли увольнение Коболева на цену газа для украинцев.
«Правительство на этой неделе рассматривало изменения в постановлении о функционировании наблюдательных советов при госкомпаниях. Этими изменениями предлагается усилить роль главы правления и уменьшить роль наблюдательных советов. Этот системный подход может означать национальный поворот в управлении национальными компаниями и энергетическим сектором со стороны Зеленского», - отметил Бортник.
По словам эксперта, такое решение может сказаться на цене услуг ЖКХ и газа для украинского потребителя.
«Надеемся, иначе версия Офиса президента, что Коболева уволили, потому что он не снижал тарифы на газ или не отдавал деньги в госбюджет, будет выглядеть абсолютно несправедливой. Уже осенью в этом мы сможем убедиться», - подчеркнул Бортник.
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Политолог отметил, что дискуссия в отношении энергетического сектора с западными партнерами будет продолжаться и вероятно, что новый состав наблюдательных советов не будет сильно отличаться от старого.
Напомним, Politeka публиковала заявление Бортника, что Блинкен приедет устанавливать новые американо-украинские отношения.