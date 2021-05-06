29 апреля Андрей Коболев был отправлен в отставку. По мнению многих экспертов, увольнение Коболева может принести изменения в работу Нефтегаза и даже снизить тарифы

Политолог Руслан Бортник в своем блоге рассказал, повлияет ли увольнение Коболева на цену газа для украинцев.

«Правительство на этой неделе рассматривало изменения в постановлении о функционировании наблюдательных советов при госкомпаниях. Этими изменениями предлагается усилить роль главы правления и уменьшить роль наблюдательных советов. Этот системный подход может означать национальный поворот в управлении национальными компаниями и энергетическим сектором со стороны Зеленского», - отметил Бортник.

По словам эксперта, такое решение может сказаться на цене услуг ЖКХ и газа для украинского потребителя.

Политолог отметил, что дискуссия в отношении энергетического сектора с западными партнерами будет продолжаться и вероятно, что новый состав наблюдательных советов не будет сильно отличаться от старого.