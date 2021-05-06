Начало инвестирования это всегда очень ответственный выбор, который не делается за одну минуту. Очень важно выучить все аспекты, чтобы потом не потерять свои средства.

Экономист и финансист Тарас Козак в программе «Субъективно с Яникой Мерило» рассказал, куда лучше инвестировать средства.

«Золото, то есть ювелирные украшения, не является объектом инвестирования, потому что там именно сплав золота и, продав это золото, теряешь половину. Это надо понимать. В слитки можно инвестировать, это действительно интересная инвестиция, потому что, когда денег все больше и больше в мире, золото должно расти, но пока такое не происходит», - отметил Козак.

По словам эксперта, действительно есть смысл на определенную часть своих активов покупать слитки золота. Но существует опасность: если вы этот слиток заберете с банка и положите дома, то потом, когда вы понесете это золото в банк, банкиры могут захотеть проверить этот слиток, а эта проверка может дорого стоить.

«В золото стоит инвестировать десятки тысяч долларов, потому что меньше – это уже будет не рентабельно», - отметил Козак.

По мнению экономиста, лучшими инвестициями являются индексные фонды и инвестиции в драгоценные бумаги. По словам Козака, если вы не знаете в какие именно ценные бумаги инвестировать, вы можете приобрести один пай или акцию и инвестировать сразу во всю экономику США, например.

«На 10 тысяч гривен вы покупаете маленькую частичку, но всей экономики. Растет экономика – ваша акция растет на соответствующий процент. Поскольку денег в мире все больше и больше, то в денежном выражении экономика будет очень быстро расти и дальше», - подчеркнул эксперт.

Как отмечает Козак, но все равно стоит распределять вклады средств в разные варианты хранения или инвестирования – это безопаснее.

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