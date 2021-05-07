В программе «Что дальше?» с Любовью Завальнюк на канале «Знай24» политолог Тарас Загородний назвал ситуацию, в которой сейчас оказалась Украина, форс-мажорной и посоветовал провести реструктуризацию внешних долгов

Политолог описывает государственную ситуацию как настоящий форс-мажор: война на востоке страны, дефицит бюджета, задолженности. А потому его предложение заключается в реструктуризации внешних долгов.

Попутно он критикует прошлогодние действия Министерства финансов: было выкуплено 800 миллионов долларов облигаций. «Зачем? Кто вас просил? А потому что был такой великий министр финансов, реформаторша с диаспоры, украинка и большая патриотка – Яресько», - возмущается Загородний. Он также объясняет, что Наталья Яресько пыталась следить за варантами. В случае низких темпов роста экономики или вообще их отсутствия инвесторы, конечно, оставались без своих средств.

В прошлом году как раз-таки была проблема с темпами роста экономики, они не соответствовали ожиданиям и были слишком низкими. Тогда, рассказывает эксперт, Министерство финансов по указанию сверху вынуждено было выкупать облигации. «То есть, у нас был коронакризис, у нас дефицит бюджета, падение экономики - а мы выкупали еще госдолг», - говорит он.

Напоминаем, Загородний рассказал, как Зеленский может снизить цены на газ.

Ранее Politeka сообщала о том, что Загородний назвал «Нефтегаз» монополистом.

https://youtu.be/EDJ0qJJNSUU