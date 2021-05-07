Необходимость четкого плана вступления Украины в НАТО обосновал политолог Борис Тизенгаузен в программе «Что дальше?» на канале «Знай24» .

По мнению Тизенгаузена, членство Украины в НАТО вполне могло бы изменить ситуацию в стране. В пример он приводит Турцию, которая, имея теплые отношения с Россией, без сомнений и страха сбила ее самолет в своем воздушном пространстве. Во-первых, турецкая армия достаточно серьезная, но эти действия имеют и другие причины. «Потому что Турция – это член Альянса. Турция понимала, что за ней весь Альянс», - объясняет политолог.

В нынешней ситуации он называет Украину последним форпостом Европы перед российской агрессией. В то же время именно поэтому Россия и мешает вступлению Украины в НАТО. «России не нужен сосед, на территории которого размещены базы ее главного врага, если так можно говорить», - объясняет Тизенгаузен. К тому же, этот сценарий уже разыгрывался 11 лет назад с Грузией. «Именно это и было триггером того, что Россия вот эту кампанию военную против Грузии развязала», - напоминает эксперт.

Тизенгаузен анализирует экономическую ситуацию в РФ: она не занимается развитием экономики или интеллектуальной собственности, а лишь продает свое сырье. «Для того, чтобы сохранять влияние, для того, чтобы создавать иллюзию для всего мира, что они до сих пор игрок номер 2 или игрок номер 1», - объясняет он. Попутно эксперт сравнивает эту стратегию с той, что выбрали Соединенные Штаты или Китай. Американцы всегда развивали и развивают свою экономику, китайцы вообще делают это семимильными шагами, в частности обращая внимание и на учебные программы. А стратегию России политолог описывает так: «путь создания проблем всему миру и предложения решения этих проблем в обмен на что-то».

Напоминаем, Бизяев рассказал, как США будут контролировать расходы со своей финансовой помощи .