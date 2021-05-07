Что такое NFT? Стоит ли вкладывать в него деньги?
Своё мнение на этот счёт в программе «Субъективно с Яникой Мерило» высказывает адвокат, специалист в инновационных сферах права, специалист в инновационных сферах права Артём Афян.
«NFT – это та же криптовалюта. Но если криптовалюту можно сравнить с деньгами, то NFT – это коллекционная монета, которая существует в единственном экземпляре. У неё даже может не быть номинала, или он не важен. Но NFT является произведением искусства, и поэтому чего-то стоит», - говорит Афян.
По его словам, это предмет коллекционирования. А сейчас художникам кажется, что это манна небесная. Им кажется, что можно сделать нечто, назвать это NFT и заработать миллионы долларов.
«Я адвокат, я привык говорить людям плохие вещи, и говорю: это не так. Я видел кучу неуспешных NFT. Это пройдёт – но что-то останется. Останется искусство виртуальной реальности, и там будут свои успешные проекты Буду люди, которые стараются, вкладываются туда, и что-то делают. Но устраивать карго-культ, делать из соломы самолёт, называть его NFT надеяться, что он полетит – это не сработает», - считает гость программы.
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