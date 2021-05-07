Политолог Руслан Бортник в программе Руслана Бизяева «Культ личности» заявил, что прямые поставки газа из России в Украину вполне реальны.

«Договор транзитный с «Газпромом» предусматривает возможность «Газпрому» напрямую торговать на украинском рынке. Мы все об этом забыли. «Газпром» имеет это право, они вписали это в договор с «Нефтегазом» в свое время, но он на украинский рынок почему-то так и не зашел. Скорее всего, их сюда не пускали административно», - говорит эксперт.

Бортник рассказывает о схеме, которую Юрий Витренко выстроил свое время вместе с Андреем Коболев.

«Он вместе с Коболевым выстраивал схему в свое время – в 2014-2015 году. Но дело в том, что тогда говорили, что Витренко не назначили руководителем только из-за его фамилии. Из-за того, что он сын Витренко, тесно связанной с Россией, как думают в Госдепе. И поэтому он выстроил схему, а Коболев изначально при нем был прикрывающей фигурой. Со временем, конечно, ситуация начала меняться: Коболев окреп, начала появляться конкуренция, недовольство… Изначально Витренко – достаточно сильный игрок в энергетической отрасли. Посмотрим, будет ли он работать в интересах Офиса президента или за ним появятся уши какого-то из украинских больших олигархов», - сказал политолог.

Ранее Politeka сообщала, что Бортник рассказал о риске обострения конфликта на Донбассе .