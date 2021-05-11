Экономист Юрий Атманюк в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил, что украинской власти следует решить экономические проблемы страны, а не надеяться на помощь западных партнеров.

«В «Северном потоке» не заинтересовано одно государство – это Украина. Вот это однозначно. Как и в военном конфликте на Востоке не заинтересовано только одно государство – Украина. Как и в экономическом кризисе, который у нас. Так, как и в большом потоке трудовых мигрантов, которые уходят из Украины как следствие всех этих проблем… Не заинтересована только Украина», - говорит эксперт.

По его мнению, Украина должна решить свои внутренние проблемы, а не надеяться на западных партнеров.

«Вот эта иллюзия, что нам должна помочь Америка, нам должны помочь Брюссель, там уже с Анкарой заигрывали, что основная проблема – Москва… Это все не работает. Основная проблема у нас тут. Власть не может навести порядок в экономике, власть не может навести порядок с расходованием бюджетных средств и с доходами бюджета», - сказал Атаманюк.

Он утверждает, что непропорциональное, нелогичное и несправедливое перераспределение ресурсов в стране не замечает только «слепой и глухой».

«С одной стороны идет обнищание населения, с другой стороны – увеличение количества миллионеров… Ничего не делается для изменения этой системы, нет никакой программы экономического развития, привлечения инвестиций, кроме деклараций. Нет никакой реальной отработки олигархата, кроме, опять-таки, заявлений. И нет наведения порядка на бюджетообразующих потоках – все схемы работают, вся коррупция работает, все воровство работает, мы слышим только декларации», - резюмировал экономист.

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