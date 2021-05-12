Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, что понесет за собой подорожание алкоголя. Журналистка напомнила, что из-за подорожания сырья и энергоносителей цены на алкоголь решили поднять, что, по её мнению, вызовет увеличенный спрос на покупку безакцизного алкоголя.

«Люди начнут покупать алкоголь в интернете, соответственно увеличится заработок спекулянтов и компаний, которые будут продавать алкоголь нелегально. На сегодняшний день, больше половины рынка спирта и алкоголя Украины в тени. Стоят за этим бизнесом явно не фанаты самогоноварения, а достаточно серьезные особы, приближенные к власти», - отметила Завальнюк.

Журналистка отметила, что с февраля Государственная фискальная служба начала активную борьбу с производством контрафактного алкоголя. Ведущая подчеркнула, что за месяц ГФС прекратила деятельность 12 незаконных фирм, но, по словам Завальнюк, это лишь малая часть.

«На сегодняшний день больше половины рынка алкоголя и спирта Украины (55%) в тени. Только на акцизе бюджет ежегодно теряет около 10 млрд гривен и это без НДС и других налогов. Если считать все налоги, то сумма потерь может достигнуть 20 млрд гривен ежегодно», - подчеркнула ведущая.

По словам Завальнюк, официальная средняя потребительская цена на водку в 2020 году составила 92,25 грн за 0,5. Но в то же время в интернете можно найти безакцизную водку емкостью в 5 л за 250 грн.

Напомним, Politeka публиковала заявление Котенковой, что хотят еще больше сократить выплаты субсидий и разного рода социальной помощи.

Ранее для Politeka Завальнюк рассказала об усложнении процедуры получения субсидий.