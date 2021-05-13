Штраф за опоздание с предоставлением бухгалтерского отчета на предприятии – 1020 гривен, но это не самое большое зло, которое может ожидать сотрудников после введения новых правил налогообложения и финансовой отчетности в Украине. Об этом рассказала ФОП-активистка Юлия Глушко в программе Юрия Романенко «Романенко Беседы».

«1020 гривен – это не так и много. Но беда в том, что наемные люди, которые у нас в штате – это же люди, которые по улице ходят, которые идут на пенсию, берут больничные, которые могут даже заболеть нечаянно ковидом, а некоторые, особо героические, могут даже в декрет пойти. Соответственно, если бухгалтер не подал эту отчетность, органы соцстраха не имеют представления, что такому-то человеку с таким-то INN начислена такая-то социальная выплата. Соответственно, у людей будет просрочка по выплатам, по социальным гарантиям. Вероятнее всего, пойдут и суды», - говорит она.

А может быть кто-то малоимущий, для него эти деньги являются важными, продолжает предпринимательница.

«Но соцстрах не понимает, что он эти деньги получал на предприятии. Из какого фонда заработной платы ему будет рассчитываться сумма его пенсионного страхования? Сейчас май, а мы подаем отчет за январь, февраль, март. Пока мы его подадим, пока служба увидит, пока она насчитает – у человека просрочивается месяца четыре. Мы же знаем, что такое коронавирус. Люди, к сожалению, тоже страдают, они до этой выплаты могут элементарно не дожить», - заключает Глушко.

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