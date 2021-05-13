Политолог Тарас Загородний в своем блоге «Тарас Загродний говорит» исследует, кто стоит за принятием закона о рынке земли, и к каким последствиям он может привести.

«Куда смотрит власть? – говорит он. – Они решили подерибанить землю абсолютно открыто. В данном случае, это непродуманный шаг. Те, кто сейчас будет пытаться залезть в землю, в том числе иностранцы, должны понимать: ужесточение земельного законодательства точно будет проходить. Поэтому все эти писки, вои о том, что вы – какие-то собственники, уже никто не будет брать во внимание. Поворот в отношении ужесточения земельных отношений, по крайне мере, как это выглядит в Польше – это должно быть и оно будет иметь место».

Тарас Загородний напоминает, что в книге «Почему Азии удалось?» Джо Стадвела описан феномен экономического взлета Китая и других азиатских «тигров».

«Там все начиналось как раз с правильно проведенной земельной реформы, где приоритетом были небольшие наделы и фермеры. Почему? Потому что они создают средний класс в селе, они создают средний класс в стране, они создают переработку», - заключает политолог.

Этого не могут, да и не хотят сделать крупные корпорации, которых интересует быстрый заработок на земле.

«Крупным холдингам неинтересно вообще, что происходит в селах. Они заехали два раза с трактором, засеяли рапс или другие технические культуры, - и все. Они никого не трудоустраивают, они деньги выводят за рубеж. Они работают по платежам. А фермеры трудоустраивают и людей, которые живут в селах, и свою семью. Они являются движущей силой», - говорит он.

Тарас Загородний делает вывод: «Это очень опасная вещь, куда залезли по своей близорукости «Слуги народа». Они, наверное, не поняли, что сделали. Хотя – поняли. И стимулировали их, скорее всего, крупные холдинги, крупные латифундисты. Но это будет иметь для них очень печальные последствия».

Напомним, Politeka сообщала, что банковская система сейчас пухнет от прибыли в то время, как реальный сектор экономики сейчас практически загибается, - Кущ.