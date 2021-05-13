В программе «Суть событий» для канала Знай.ua бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева рассказал, действительно ли Пенсионный фонд находится в критическом состоянии и как на самом деле определить его уровень дефицита.

«Важно сразу оговорить какие-то общие позиции, по которым мы могли бы оценить то или иное утверждение. Когда мы говорим о дефиците Пенсионного фонда, первая позиция, которую мы должны четко осознать, что дефицит у нас очень часто путают с дотацией из государственного бюджета. Очень часто люди берут цифру 195 млрд гривен на этот год и говорят: «Посмотрите, какой страшный дефицит Пенсионного фонда». Но на самом деле эта цифра, которая в бюджете заложена -195 млрд — это не дефицит Пенсионного фонда, это дотация из государственного бюджета. Потому что далеко не все пенсионные программы в Украине финансируются за счет ЕСВ», - рассказал Рева.

Он пояснил, что фактически люди работают, получают заработную плату, на которую работодатель начисляет 22% денежных средств, которые перечисляет в пенсионный фонд. Эти средства собираются и за их счет выплачивается пенсия тем людям, которые сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Поэтому возникает вопрос, почему государство такие большие средства добавляет?

«В этом году за счет ЕСВ в Пенсионный фонд должно поступить 300 млрд гривен. А за счет государственного бюджета - 195 млрд. Почему такая сумма? Потому что, например, у нас есть такая категория пенсионеров как военные пенсионеры, их более 560 тыс. Речь идет о военнослужащих, работниках органов внутренних дел, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, СБУ - всех тех, кого мы называем «силовиками». И по закону их пенсия выплачивается за счет средств государственного бюджета», - говорит Рева.

В таком случае, по словам экс-министра, есть 2 возможных варианта: либо создать новый фонд, который будет финансироваться из государственного бюджета, или передавать эти средства Пенсионному фонду, чтобы он за счет своих административных ресурсов выплачивал этим категориям людей пенсию. Он добавляет, что, конечно, для государства более выгоден второй вариант, ведь нет смысла держать две структуры с одинаковыми функциями только потому, что одни пенсионные программы финансируются из госбюджета, а остальные - за счет ЕСВ.

«Поэтому эти средства просто передаются Пенсионному фонду, и он обеспечивает их выполнение. И это общая сумма 195 млрд, к ним добавляется 300 млрд, которые должны поступить за счет ЕСВ. И если нам вместе этих сумм не хватает, вот тогда мы видим цифру недостачи, и она действительно называется дефицитом Пенсионного фонда», - пояснил Рева.

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