В эфире программы «Субъективно с Яникой Мерило» украинский предприниматель и общественный деятель Валерий Пекар рассказал о том, какой видит логику создания сильной современной Украины и выделил три основных уровня строительства государства.

Гость программы сравнивает строительство сильной независимой страны со строительством здания.

«Если говорить о том, каким образом построена логика развития страны, то я бы сказал так: на первом, базовом уровне фундамент нашего здания, будущее страны - это экономическая и финансовая стабильность. Без этого ничего нельзя сделать, потому что это придает ресурса, чтобы дальше двигаться», - рассказал он.

Следующим этапом, по словам Пекара, является строительство институтов. Институты - это первый этаж здания, на которых все держится. Здесь, отмечает он, ключевую роль играют две реформы - судебная реформа и реформа государственного управления.

«Следующий второй этаж - это экономическая свобода. Напомню, Украина сейчас 127 в мире по уровню экономической свободы, последние в Европе. До Гондураса нам еще развиваться и развиваться, мы еще очень нескоро его догоним, если будем идти такими темпами», - считает Пекар.

Он отметил, что этот этап можно осуществить буквально за несколько лет, имея эффективную судебную реформу и реформу государственного управления, то есть, имея уже построенный первый этаж, второй можно построить достаточно быстро - за 3-4 года.

«И после того собственно следующий этаж - это то, что мы все любим, это развитие человеческого капитала. Это новое образование, другая система здравоохранения. Для этого нужны огромные деньги, которые даст нам второй этаж. Такая логика строительства нашего развития», - заявил Пекар.

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