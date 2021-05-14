Глава комитета по вопросам ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, почему тариф на электроэнергию не может быть адаптированным к каждому региону.

«Пока вопрос о повышении тарифов на электроэнергию не решен, пока он в процессе. Нас уже готовят к тому, что в любом случае мы придем к тому, что тариф для бытового потребителя будет повышаться», - говорит эксперт.

По его словам, тариф на электроэнергию состоит из нескольких составляющих:

само производство электроэнергии, которая тоже состоит из составляющих: атомная энергетика, тепловая, гидро и возобновляемые источники энергии (солнечная, ветровая и другие);

тариф на передачу электроэнергии высоковольтными путями, который устанавливает государственное предприятие «Укрэнерго»;

тариф на передачу электроэнергии низковольтными путями, который устанавливает облэнерго;

налоги, которые платят украинцы.

«На сегодня вот этот микс производства электроэнергии в этих всех составляющих оценивается Министерством энергетики (они буквально недавно написали об этом) от 2,5 до 4 грн в стоимость для бытового потребителя. Почему так? Потому что тот же тариф на распределение для «Укрэнерго» в каждой области разный», - сказал Попенко.

Например, в Луганской области он в 3 раза выше, чем в Киеве, подчеркнул эксперт.

«Потому что это количество потребителей, расстояние от высоковольтных сетей до потребителя – все это влияет на стоимость», - объяснил он.

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