Политик, общественный деятель Геннадий Балашов в программе Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку» рассказал об особенностях налога на добавленную стоимость (НДС)

По его словам, НДС – это основной бюджетоформирующий налог – в бюджет поступает порядка 14-15 млрд.

«Можно ли заменить НДС другим налогом? Можно. 5% с покупок – и у вас те же самые 14-15 млрд, но без скруток и платят все», - заявил политик.

Также Балашов рассказал о коррупционной схеме на НДС, которую предприниматели реализуют в сговоре с правоохранителями.

«Особенность НДС, и в чем его пагубность, что вы НДС как потребитель платите его предпринимателю, у предпринимателя накапливается кредит этого НДС. И у него страшная заинтересованность его либо продать, либо разорить компанию… Короче, он хочет его положить в карман. Для этого он входит в сговор с налоговой, входит в сговор с ментами и так далее, и все этим заняты дружно. Поэтому передача вот этого куска целого денег предпринимателю и есть пагубная, потому что она формирует всю вот эту коррупционную схему», - сказал он.

Общественный деятель утверждает, что от этой схемы нельзя избавиться.

«Если еще во времена Кучмы НДС – это был, так сказать, королевский налог… То сейчас каждая домохозяйка занимается уже, на самом мелком уровне. Контролировать это нельзя. У нас сами «скрутчики» НДС говорят о том, что у нас самая совершенная система по контролю товара, мы впереди планеты всей по контролю НДС... Не помогает», - говорит Балашов.

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