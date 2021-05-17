Экономист, эксперт Украинского института будущего Даниил Монин в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» проанализировал отчет ПриватБанка за 2020 год

«У нас очень интересная ситуация получается по «Привату». Если нам рассказывают, что там кредиты 5, 7, 9 и так далее, развитие… И тут государство рапортует, сколько они каждую неделю раздали кредитов… А по факту, если посмотреть отчетность ПриватБанка, то у них кредиты и физическим лицам, и юридическим лицам за год 2020 даже уменьшились. И при этом баланс вырос на 70 млрд. Фактически и юридические лица, и физические лица принесли примерно по 35 млрд грн в ПриватБанк, и вся эта сумма пошла в одно единственное место – облигации внутреннего займа Украины», - говорит эксперт.

По его словам, ПриватБанк фактически финансировал государственный бюджет, и перенаправлял туда все деньги, которые получал.

«То есть мы наблюдаем просто четкое, что в экономику деньги не направляются, а направляются исключительно, собственно, в облигации внутреннего займа. Но при этом в принципе ПриватБанк в общем-то держит рентабельность, свою прибыльность», - сказал Монин.

Он напомнил, что в 2019 году ПриватБанк получил рекордную прибыль – 32 млрд, а в 2020 году – 25 млрд.

«Они держат свою нишу с точки зрения его конкурентного преимущества за счет выпуска огромного количества карточек, которые еще выпущены были при Коломойском… И это позволяет, собственно, зарабатывать основную маржу», - утверждает экономист.

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