Насколько могут вырасти цифры в платёжках для украинцев в следующем отопительном сезоне? Своё мнение по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает глава комитета по вопросам ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

«Рост цифр в платёжках в следующем отопительном сезоне составит от 30 до 50 процентов. Примерно на столько подорожает тепло по всей стране. Но Киев следует рассматривать отдельно. Всё-таки здесь есть свой бюджет, да и Киев можно назвать странообразующим предприятием», - считает гость программы.

По его мнению, в столице нельзя просто взять и увеличить цифры в два-три раза. Однако и она не останется в стороне от общего повышения тарифов.

«Сейчас в Киеве платят за тепло около сорока гривен на квадратный метр. То есть квартира в 50 квадратов платит примерно две тысячи гривен. В следующем сезоне платёжка среднего киевлянина вырастет примерно на тысячу гривен», - резюмирует Олег Попенко.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказывал о факторах, которые влияют на стоимость электроэнергии в каждом регионе Украины .