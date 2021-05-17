Многие говорят о том, что украинцам нужны льготы, но не все вспоминают, что причина этого – бедность населения. Быть может, лучше бороться не со следствием, а с причиной? Своё мнение по этому поводу в программе Дмитрия Снегирёва «Политика наизнанку» высказывает политик, общественный деятель, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов.

«Вы когда-нибудь слышали про украинского политика, который ставит задачу, чтобы средняя зарплата была 2000 долларов? Если бы была такая задача – сейчас речь не идёт о конкретных сроках – то возникает вопрос, каким должен быть ВВП? Получаются два триллиона долларов, а сейчас у нас 150 миллиардов. Тогда опять вопрос: что именно должно произойти в Украине, чтобы граждане стали зарабатывать по две тысячи долларов? Нужно, чтобы люди с деньгами решили, что в Украине очень выгодно производить, приехали сюда и начали открывать предприятия», - говорит гость программы.

Но, по его словам, такой задачи никто не ставит. Говорят о европейской стране для европейцев, но что это значит, никто не уточняет.

«Если инвестору выгодно производить и торговать на территории Украины – он будет производить и торговать. Если у вас налоги на порядок ниже, чем в Европе и в США, и больше свободы для перемещения товаров, денег и людей – вы начинаете затягивать к себе капитал», - считает Геннадий Балашов.

Ранее, как сообщает Politeka, он высказал мнение по поводу возможной отставки Виталия Кличко с поста мэра Киева .