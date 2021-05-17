Согласно решению суда один владелец земельного участка сельскохозяйственного назначения может получить в свое владение все другие соседние участки. Так сказал в своем блоге «Честный взгляд на экономику» эксперт и экономист Алексей Кущ.

Ведущий объясняет, к чему приведет земельная реформа: землевладельцы, во владениях которых находятся земельные пулы в населенном пункте, начнут массово выкупать паи его жителей. «Если кто-то не захочет продавать ему землю, а она граничит с его участками, то он может через суд заставить этого человека продать эту землю. То есть фактически через суд заберет эту землю себе», - констатирует Кущ.

В то же время он ссылается на законопроект «Про внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения», который предусматривает предоставление взамен определенной альтернативы, другого участка земли.

Как бы там ни было, но социологические опросы, указывает экономист, говорят вообще о негативной реакции населения на земельную реформу, ведь украинцы не хотят терять землю.

«Кто их будет спрашивать?», - говорит Кущ. Он объясняет, что, несмотря на нежелание людей продавать свои земельные участки, их заставит это сделать суд, если землевладелец к нему обратится. В то же время в таком переплетении земельной и судебной реформ эксперт видит не что иное, как создание идеального инструмента присвоения земли. «При этом крупному земельному собственнику, который захочет провести консолидацию земель, предоставляется право в досудебном порядке разработать новый проект землеустройства», - отмечает Кущ.

Напоминаем, Кущ предупредил, что после повышения налогов бизнес потеряет потенциал для развития.

Ранее Politeka сообщала о том, что Кущ назвал «Нафтогаз Украины» инструментом снятия социальной ренты.



